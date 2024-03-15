Mardin'de ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve şehitler ile Gazze için dua etti.

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