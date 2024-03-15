Mardin'de ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Mardin'de tarihi camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Mardin'de tarihi camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Merkez Artuklu ilçesinde yaklaşık 700 yıllık tarihi Latifiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.
Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve şehitler ile Gazze için dua etti.
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