Mardin'de cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
OTOMOBİLSÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİMardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü Uğur Keskin (32), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
OTOMOBİLSÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü Uğur Keskin (32), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Keskin’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Cip sürücüsü Mehmet Y. ile otomobildeki Ayçanur Şeyma K.’nın (29) tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.