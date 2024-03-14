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        Mardin'de cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        OTOMOBİLSÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİMardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü Uğur Keskin (32), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:50
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        Mardin'de cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        OTOMOBİLSÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü Uğur Keskin (32), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Keskin’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Cip sürücüsü Mehmet Y. ile otomobildeki Ayçanur Şeyma K.’nın (29) tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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