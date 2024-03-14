Mardin'de cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

OTOMOBİLSÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü Uğur Keskin (32), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Keskin’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Cip sürücüsü Mehmet Y. ile otomobildeki Ayçanur Şeyma K.’nın (29) tedavisi sürüyor.