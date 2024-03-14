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        Mardin'de Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak Faz2 Projesinin çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığında kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak Faz2 Projesinin çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:33
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        Mardin'de Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak Faz2 Projesinin çalışmaları sürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığında kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak Faz2 Projesinin çalışmaları devam ediyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu, Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla tarımsal verimliliğin korunması, artırılması, üretimin yükseltilmesi, bakım ve yetiştirme işlerinin kolaylaştırılması, su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, su kaybının yaşanmadan sulamada kullanılabilmesinin sağlanması amacıyla tarımsal sulamayı modernleştirmek amacıyla Mardin Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak Faz 2 Projesinin çalışmaları başlatıldı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 25 milyon 719 bin 470 ve GAP'ın Mali Destek Programı kapsamında 30 milyon lira destek sağlanan proje kapsamında, toplam 18 bin metre boru toprak altına döşemesi gerçekleştirilecek.

        Şu ana kadar 4 ilçede toplam 2 bin çiftçinin faydalanacağı projede, 12 bin metre borunun döşemesi tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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