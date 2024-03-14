Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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