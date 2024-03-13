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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Mardin mitinginde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye'nin birçok yerinde AK Parti belediyeciliği, kendisini uzun süredir hissettirmiş ve Türkiye'nin şehirlerini yeniden inşa etmiş bir belediyeciliktir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 18:27 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:27
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Mardin mitinginde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye'nin birçok yerinde AK Parti belediyeciliği, kendisini uzun süredir hissettirmiş ve Türkiye'nin şehirlerini yeniden inşa etmiş bir belediyeciliktir." dedi.

        Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, seçimlere 20 günden az bir sürenin kaldığını, hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinde gerçek bir AK Parti belediyeciliğini Mardin'e kazandırmak istediklerini söyledi.

        "Türkiye'nin birçok yerinde AK Parti belediyeciliği, kendisini uzun süredir hissettirmiş ve Türkiye'nin şehirlerini yeniden inşa etmiş bir belediyeciliktir." ifadesini kullanan Yalçın, seçimlerde zaferle çıktıklarını, böylece il ve ilçelere AK Parti belediyeciliği olarak en büyük hizmeti verdiklerini aktardı.

        Şimdi Türkiye Yüzyılı'na hazırlandıklarını aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

        "Türkiye Yüzyılı'na gitmek için belediyelerde de yerel yönetimlerde de AK Parti'nin mührü olsun istiyoruz. Şehirlerimizi de Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımızda işte o zaman Türkiye Yüzyılı olacak, hepimiz daha büyük, müreffeh ve özgür bir Türkiye'ye uyanacağız. Sevgili Mardinliler, 31 Mart yerel seçimlerine hazır mıyız? 31 Mart gecesi Mardin'in renklerini Cumhur İttifakı'nın renklerine boyamaya var mıyız? Mardin'i ve ilçelerini Cumhurbaşkanı'mıza hediye etmeye, gerçek belediyecilikle buluşturmaya var mıyız? Hepinizden Allah razı olsun. 31 Mart akşamı en güzel haberlerinizi bekliyoruz, sandığa sahip çıkın. Allah'a emanet olun."

        AK Parti İl Başkanı Vahap Alma da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri destek sözlerinin arkasında duran Mardinliler olarak bu kez hep birlikte tarih yazacaklarını dile getirdi.

        "Abdullah Erin başkanımızla ve 10 ilçe adayımızla ticaret, ekonomi, eğitim, ulaşım, alt ve üst yapı, spor ve kültür gibi birçok alanda şehrimizin en kısa sürede ulusal ve uluslararası arenalarda söz sahibi olmasını sağlayacağımızdan eminiz." diyen Alma, 23 yıllık AK Parti iktidarında Mardin'e de yapılan yatırım ve çalışmaların ilerleyişlerine önemli derecede katkı sağladığını bildirdi.

        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin de millet ve devlet olarak güçlü, dimdik ayakta durabilecek güce sahip olmak zorunda olduklarını belirtti.

        Birlik ve beraberliğini korumayan, güçlü liderlere, yönetimlere sahip olmayan ülkelerin başına nelerin geldiğini hep birlikte gördüklerini aktaran Erin, "Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimize reva görülen zulmü görüyorsunuz. İslam alemini başta olmak üzere insanlığı bu haksızlıktan ve bu zulümden kurtarmak için güçlü bir iradeye, lidere ihtiyaç var. Çok şükür ki bizim Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Güçlü bir liderimiz var. Savunma sanayi başta olmak üzere son 10-15 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kritik ve stratejik alanlara yapılan yatırımlarla savunma sanayi ve ekonomik açıdan bağımsızlığımızı elde ettik." ifadelerini kullandı.

        Kritik bir seçimin arifesinde olduklarına dikkati çeken Erin, 34 yıllık kamu tecrübesi olan bir aday olarak Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyeciliği Mardin'in geneline ve bütün ilçelere getirmek için destek istedi.

        Rakiplerinin bugüne kadar Mardin'e, ilçelere, gençlere ve kadınlara yönelik hizmet anlamında bir projelerinin olmadığını kaydeden Erin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Dertleri size hizmet etmek değil, dertleri bu memleketi güzelleştirmek değil. Dertleri birlik, beraberliğimizi güçlendirerek gençlerimize yeni iş alanları açmak, kadınlarımızı daha donanımlı hale getirmek suretiyle toplumu güçlendirmek, memleketimizin ulaşımdan ticarete, tarımdan sanayiye gençlik problemlerinden istihdama kadar karşı karşıya kaldığı problemleri çözmek değil. Onun için gezip dolaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz. Lütfen bu sefer Mardin'e hizmet edecek, proje üretecek, Mardin'in ekonomik, sosyal kalkınmasını sağlayacak projeleri hayata geçirecek, ehil ellere, ehil kadrolara destek verin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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