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        Midyat'ta vatandaşlar belediyenin kurduğu iftar sofrasında buluştu

        Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlar bir arada oruç açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:41
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        Midyat'ta vatandaşlar belediyenin kurduğu iftar sofrasında buluştu
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        Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlar bir arada oruç açtı.

        "Dinler ve Diller Diyarında Şehr-i Ramazan" sloganı ile düzenlenen iftara, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.

        Kaymakam Özdemir, belediye öncülüğünde yine bu yıl geleneksel iftar sofrası hazırlandığını belirterek, Belediye Başkanı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Özdemir, iftar sofrasında 7’den 70'e her yaştan kişinin buluştuğunu dile getirdi.

        Belediye Başkanı Şahin geleneksel olarak kurdukları iftar sofrasını bu yıl tek bir noktada birleştirdiklerini ifade ederek, "Ramazan ayının ülkemize, milletimize, devletimize ve tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum." dedi.

        AK Parti İlçe Başkanı Yarış da birlik ve beraberlik ortamında iftar yaptıklarını dile getirdi.

        İftar sofrası organizasyonundan sorumlu Zeyni Seven ise günde 1500 kişiye sıcak yemek verdiklerini belirterek, ayrıca, yaşlı, hasta ve yemek yapmayan 1400 vatandaşın da evine sıcak yemek ulaştırıldığını aktardı.

        Vatandaşlar da bir arada iftar yapmalarını sağlayan yetkililere teşekkür ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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