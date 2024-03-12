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        Midyat'ta "İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı

        Midyat ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:20
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        Midyat'ta "İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı
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        Midyat ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Mili İrade İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler müzik dinletisi ve oratoryo sundu, tiyatro gösterisi yaptı.

        İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Meral takdim etti.

        Törene, İlçe Midyat Emniyet Müdürü Esma Orhan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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