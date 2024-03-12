Midyat'ta "İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Meral takdim etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler müzik dinletisi ve oratoryo sundu, tiyatro gösterisi yaptı.

Midyat ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

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