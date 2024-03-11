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        Bakan Işıkhan, Mardin'de "Vefa Buluşması İftar Programı"nda konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " 'Türkiye Yüzyılı', sadece teknolojik ve ekonomik açıdan değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma duygusuyla inşa edilebilecek bir gelecektir. Bu nedenle 'Türkiye Yüzyılı' için birliğimize ve kardeşliğimize ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:14 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:32
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        Bakan Işıkhan, Mardin'de "Vefa Buluşması İftar Programı"nda konuştu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " 'Türkiye Yüzyılı', sadece teknolojik ve ekonomik açıdan değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma duygusuyla inşa edilebilecek bir gelecektir. Bu nedenle 'Türkiye Yüzyılı' için birliğimize ve kardeşliğimize ihtiyacımız var." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığınca merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Vefa Buluşması İftar Programı"na katıldı.

        Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından programda konuşan Işıkhan, ramazanın ilk iftar programında memleketinde, hemşehrileriyle bir arada olmaktan memnuniyet ve heyecan duyduğunu belirtti.

        Işıkhan, Mardin'in farklı dillerden ve farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı bir kent olduğunu dile getirerek, "Bugün farklı dinlerden temsilcilerimiz de aramızdalar. Kendilerine, 'hoş geldiniz.' diyorum. Ramazan ayı, kendimizi maneviyata adamak, dayanışma içinde olmak ve toplumumuzun bir parçası olarak sorumluluklarımızı hatırlamak için bizlere fırsat sunar. Farklılıklarımız bizi zenginleştirir ve bizi birbirimize daha da yakınlaştırır. Birlikte aynı sofrayı paylaşmak, birbirimizin inançlarını, değerlerini anlamak ve saygı göstermek, toplumumuzda barış ve uyumun temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.

        Mardin'de bir arada olmanın, kardeşliğin eşsiz güzelliğinin yaşandığına işaret eden Işıkhan, çocukluğunda Süryani, Kürt, Hristiyan arkadaşlarıyla Mardin'in daracık sokaklarında oyunlar oynadığını hatırladığını aktardı.

        Çocukluk arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini anlatan Işıkhan, "Allah bu birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın inşallah. Birlikte daha güçlüyüz ve birlikte daha büyük bir etki yaratabiliriz. Mardin'in gücü ve başarısı da bu temellere dayanmaktadır." diye konuştu.

        - "'Türkiye Yüzyılı' için birliğimize ve kardeşliğimize ihtiyacımız var"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği "Türkiye Vizyonu"na değinen Işıkhan, şöyle devam etti:

        "Bugün uzaya astronot gönderen, kendi uçağını, kendi arabasını yapabilen, tam bağımsız, milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irademiz var. Ancak 'Türkiye Yüzyılı', sadece teknolojik ve ekonomik açıdan değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma duygusuyla inşa edilebilecek bir gelecektir. Bu nedenle 'Türkiye Yüzyılı' için birliğimize ve kardeşliğimize ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, tıpkı Mardin gibi, tıpkı sizler gibi, bu beraberliği temsil ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın her fırsatta söylediği bir söz var; 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' İşte biz, hep birlikte Türkiye olmayı, hep birlikte Mardin olmayı vadediyoruz."

        31 Mart'taki yerel seçimlere kısa süre kaldığını ifade eden Işıkhan, hiç kimsenin diline, dinine, inancına, rengine bakmadan herkesin oyuna ve herkese hizmet etmeye talip olduklarını belirtti.

        Bakan Işıkhan, sözlerini, "Sizlerin ve aziz milletimizin 31 Mart akşamı bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum. Mardin'in büyüyerek her geçen gün gelişmeye devam ettiğini görmek istiyoruz. Mardin'imize, memleketimize olan sevgimizi hizmetlerimizle ve çalışmalarımızla göstermek istiyoruz." diye tamamladı.

        Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler de ramazanın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, dünyada yaşanan zulümlerin sona ermesi temennisinde bulundu.

        Güler, yerel seçimlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ve ilçe belediye başkan adayları için destek istedi.

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, bu mübarek ramazan ayında saldırılara maruz kalan Gazzelileri unutmadıklarını, unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirtti.

        AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise ramazan ayı vesilesiyle başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaşanan saldırıların son bulmasını temenni etti.

        31 Mart'taki seçimin Mardin için bir değişim seçimi olacağını ifade eden Miroğlu, "Mardin için herkesin elini taşın altına koyduğu bir dönem olsun inşallah istiyorum. Adaylarımıza, teşkilatımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin de gece gündüz seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "31 Mart'a kadar vatandaşlarımıza ulaşıp, 31 Mart akşamını AK Parti açısından bir zaferle taçlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Programa, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve partililer katıldı.

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