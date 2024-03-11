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        Mardin'de inşaatta çökme; 2 yaralı

        MARDİN'detek katlı inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:40
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        Mardin'de inşaatta çökme; 2 yaralı
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        MARDİN'detek katlı inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yapımı süren tek katlı inşaatta meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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