Mardin'de inşaatta çökme; 2 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yapımı süren tek katlı inşaatta meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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