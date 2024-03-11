Oğlu ile balkondan düşerek ölen anne için çalıştığı hastanede anma

MARDİN'de 5 yaşındaki oğlu ile balkondan düşerek hayatını kaybeden laboratuvar teknikeri Semire Aktürk (33), çalıştığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde anıldı, meslektaşları çalıştığı birime karanfil bıraktı.

Olay, 6 Mart'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre; Semire Aktürk, görme engelli kızı Solin'in balkondan sarktığını fark etti. Aktürk, kızının düşmemesi için koşup, müdahale etmek istedi. Bu sırada Aktürk, kucağındaki oğlu Havvas Roni (5) ve kızı Solin (7) ile balkondan düştü. Semire Aktürk ile oğlu hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Solin'in tedavisi sürerken, sağlık çalışanları meslektaşları Semire Aktürk'ü andı.

Mardin Sağlık-Sen Şubesi, Aktürk'ün çalıştığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde bir program düzenledi. Sağlık-Sen Şube Başkanı Abdullah Saruhan ile hastane çalışanları, Aktürk'ün çalıştığı birime karanfil bıraktı. Saruhan, Aktürk'ün sevilen bir laboratuvar teknikeri olduğunu belirterek, "Çocuklarını kurtarmak isterken yüksekten düşerek bir evladı ile hayatını kaybetmesinin acısını hep birlikte yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yoğun bakımda olan kızına Allah'tan şifalar diliyoruz. Başta kederli ailesi olmak üzere tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun" dedi.