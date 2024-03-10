Yolcu otobüsünün evin bahçesine girdiği kaza kamerada

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yol kenarındaki evin bahçe duvarına ve içerideki ağaçlara çarptı. Yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki Duruca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şırnak’taki yolcularını aldıktan sonra yola çıkan 33 CMS 33 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına ve ardından içerideki ağaçlara çarptı. Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu. Otobüsteki yolcular gelen başka bir otobüse bindirilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.