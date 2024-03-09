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        Mardin'de, aileler arasındaki 'muhtar adaylığı' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

        MARDİN'de, 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle 2 farklı tarihte çıkan, 15 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:25
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        Mardin'de, aileler arasındaki 'muhtar adaylığı' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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        MARDİN'de, 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle 2 farklı tarihte çıkan, 15 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olaylarla ilgili 1 şüpheli tutuklanırken, başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Gülşen Ç.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        Olay, 18 Ocak’ta kırsal Kuyulu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre her muhtarlık seçiminde birbirine destek veren 2 aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda tartışma çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılardan 9’u tedavisinin ardından taburcu edilirken, başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Gülşen Ç.’nin tedavisi sürüyor.

        Kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, ailelerden çok sayıda kişinin kavga ettiği ve silah seslerinin geldiği görüldü.

        KAZADA 3, KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

        Olayın ardından 20 Ocak’ta kırsal Kuyulu Mahallesi’nde araçlarıyla karşılaşan aileler, birbirlerini kovalamaya başladı. Bir süre sonra 34 DLY 554 plakalı otomobil ile 47 AU 040 plakalı hafif ticari araç, kırsal Yaylı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ailelerin yakınları, kaza yerinde tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında da 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin çalışmasında gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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