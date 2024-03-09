Mardin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı kaynaklı sanal bahis sitelerinden bayilik alarak, kentte yasa dışı sanal bahis oynattığı tespit edilen şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 tümleşik bilgisayar, 1 hard disk, 1 tabanca ve 100 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1’i adli kontrolle olmak üzere 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.