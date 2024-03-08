Boşanmak isteyen eşini adliyede darbetti; daha önce de bıçakla kovalamış

MARDİN'in Midyat ilçesinde, boşanma aşamasındaki 4 kız çocuğu annesi Elbiren E. (35), eşi H.E. (37) tarafından adliyede saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Elbiren’in, daha önce de bıçakla kovaladığı kocasından kaçıp markete girerek kurtulduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Elbiren E., "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün de bile hala şiddete uğrayan kadınlardan biriyim ben. 4 kız çocuğum var. Devlet büyüklerine sesleniyorum, kurtarın beni bu adamdan" dedi.

Midyat ilçesinde 2009 yılında H.E. ile evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2022 yılının ekim ayında Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Çiftin süren boşanma davasında H.E., mahkeme çıkışında Elbiren’e saldırarak darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle hastaneye kaldırılan Elbiren, tedaviye alındı. Elbiren’in baş ve boyun bölgesine aldığı darbelerle travma geçirdiği belirtilirken, H.E. ise gözaltına alındı. H.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'BUGÜN BİLE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARDAN BİRİYİM, ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Hastanede tedavisi süren Elbiren E., "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün de bile hala şiddete uğrayan kadınlardan biriyim ben. 14 yıldır evliyim. Evlilik hayatımda hep şiddet gördüm. 'Artık yeter' dedim. Yıllardır bu dava sürüyor. Bu süreçte sürekli saldırdı, bıçaklı saldırısına da uğradım. Bunda da yakalasaydı bıçaklanacaktım. Ama markete sığındım ve kurtuldum. Caydırıcı olmadığı için fazla ceza almadı. Caydırıcı ceza alıp bunu yapmaya cesaret etmemesini istiyorum. Kurtulmak istiyorum, ölmek istemiyorum. 4 kız çocuğum var, onlarla huzurlu bir hayat istiyorum. Devlet büyüklerine sesleniyorum, kurtarın beni bu adamdan" dedi.

'EŞİNİN SERBEST BIRAKILMASINDAN, ELBİREN’İN ÖLDÜRÜLECEĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ'

Elbiren’in öldürüleceğinden endişe ettiklerini belirten avukat Beşir Romioğlu, "Elbiren, beraber yaşadıkları süre boyunca hep şiddet ve işkence görmüş, 2022 yılının 10’uncu ayında boşanma davası açmıştır. Boşanma davası devam ediyor. Dava devam ederken H.E., 1 sene önce balta ile saldırmış, kaldığı evin kapılarını kırmıştır. Yine 2,5 ay kadar önce, elinde bıçakla Elbiren saldırıya uğramış, 1 kilometre boyunca H.E.’den kaçmış, bir markete sığınarak öldürülmekten kurtulmuştur. Bu saldırıdan dolayı H.E. 3 hafta cezaevine girmiş, sonra serbest bırakılmıştır. Elbiren’in sonunu iyi görmüyorum. Sürekli olarak takip ediliyor. Çocukları mağdur olmaması için başka şehre gidemiyor. H.E.’nin serbest bırakılmasından, Elbiren’in de öldürüleceğinden endişe duyuyoruz. Bugün yaşanan olayda da eşi nafakasını vermediği için, İcra Ceza Mahkemesi dava açtı. Bugün görülen ilk duruşmada, iki taraf da orada hazır bulundu. Duruşma çıkısı H.E., adliyenin içerisinde defalarca kez baş ve boyun çevresi başta olmak üzere vücudunun farklı yerleri darbederek, Elbiren’e saldırı düzenledi. Kendisi şu an hastanede tedavi görüyor. Bilinci yerinde değildi, travma geçiriyor. Elbiren için koruma tedbirleri alındı ancak yeterli değil. Elbiren, maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına şiddeti yaşadı. Bir daha yaşanmaması için H.E.’nin tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.