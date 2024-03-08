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        Mardin'de şehit kabirlerinde bakım ve yenileme çalışması yapıldı

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, il genelindeki şehit kabrinde bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:23
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        Mardin'de şehit kabirlerinde bakım ve yenileme çalışması yapıldı
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, il genelindeki şehit kabrinde bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatı ile il genelindeki şehitliklerde ve şehit kabirlerinde düzenleme çalışması başlatıldı.

        Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, mezar yapımı, bakım, onarım, bayrak dikimi, temizlik ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.

        Mardin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, yaptığı açıklamada, çoğu şehit ailesinin en büyük taleplerinden birinin şehit mezarlıklarının bakımı olduğunu söyledi.

        Göreve başladığı ilk günden beri şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olan Vali Akkoyun'un bu talebi de yerine getirdiğini kaydeden Kandemir, "Bu çalışmayı kısa bir sürede tamamlaması hem bizi hem şehit ailelerimizi çok mutlu etti. Vali Akkoyun'a şehit aileleri ve gaziler için özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Devletin varlığını her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimize hissettirdiği için müteşekkiriz." dedi.

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın babası Yusuf Dündar da devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirtti.

        Dündar, "Valimizin talimatıyla mezarlığımızın etrafındaki duvar yapıldı. Mezarlığın içinde bulunan taziye evimizin tüm eksikleri tamamlandı. Büyüklerimiz bizleri arayıp soruyor. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen'in oğlu Mehmet Emin Emen de yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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        Galeri

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