Mardin'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 5'i çocuk, 8 kişi törenle anıldı

MARDİN’in Nusaybin ilçesi Açıkyol Mahallesi’nde 37 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 5’i çocuk, 8 kişi düzenlenen törenle anıldı.

İlçenin Açıkyol Mahallesi’nde 7 Mart 1987'de PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) için anma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sabittin Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Asım Aşkın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İlçe Müftülüğü Vaizi Abdürrahim Yıldırım, şehitler için dua etti. Törenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Bugün şehitleri anma programında bir araya geldik. Gönül isterdi ki; daha güzel etkinliklerde buluşalım. Yine vahşetin ve terör örgütünün aziz vatandaşlarımıza karşı 1987 yılında yaptığı saldırı neticesinde 8 vatandaşımızım şehadetinin yıl dönümünde bir araya geldik. 8 şehidimizin 6’sının çocuk ve genç olması bizi derinden üzüyor. 6 masumdan bahsediyoruz. Bu terör örgütünün, Kürtleri temsil etmediği gibi aslında Kürtlere karşı bir mücadele verdiğini, bu coğrafyada birliğin ve beraberliğin bozulması için, ayrılıkçı bir yapı ve birilerine maşalık ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

‘HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK’

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da 37 yıl önce şehit edilen 8 vatandaşın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirerek, “8 vatandaşımız katledildi. Kundakta bebek olan var, oyuncakla oyun oynaması gereken çocuklar var. Çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin bölge insanımıza zulüm etmek suretiyle PKK terör örgütü tarafından şehit edildiler. Öyle korkak bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz ki; kundaktaki bebekten bile korkacak bir terör örgütünden bahsediyoruz. Şehit ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da Allah’ın iznine kalmayacak. Allah'ın izniyle Nusaybin'imiz geleceğe emin adımlarla koşuyor. Her gün güzellikleri huzuru, barışı konuşuyoruz. Nusaybin'de huzurun barışın, kardeşliğin karşısında kim varsa devlet doğrudan doğruya o odakların daima karşısındadır. Şehitlerimizi anıyoruz. Bunların her biri hem bölge insanımıza hem ülkemize ibretlik olaylardır. Bizler devlet, millet kaynaşmasıyla vatanımızı böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sadece PKK değil bütün terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” diye konuştu.