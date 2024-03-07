Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 5'i çocuk, 8 kişi törenle anıldı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesi Açıkyol Mahallesi'nde 37 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 5'i çocuk, 8 kişi düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 5'i çocuk, 8 kişi törenle anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’in Nusaybin ilçesi Açıkyol Mahallesi’nde 37 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 5’i çocuk, 8 kişi düzenlenen törenle anıldı.

        İlçenin Açıkyol Mahallesi’nde 7 Mart 1987'de PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) için anma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sabittin Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Asım Aşkın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İlçe Müftülüğü Vaizi Abdürrahim Yıldırım, şehitler için dua etti. Törenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Bugün şehitleri anma programında bir araya geldik. Gönül isterdi ki; daha güzel etkinliklerde buluşalım. Yine vahşetin ve terör örgütünün aziz vatandaşlarımıza karşı 1987 yılında yaptığı saldırı neticesinde 8 vatandaşımızım şehadetinin yıl dönümünde bir araya geldik. 8 şehidimizin 6’sının çocuk ve genç olması bizi derinden üzüyor. 6 masumdan bahsediyoruz. Bu terör örgütünün, Kürtleri temsil etmediği gibi aslında Kürtlere karşı bir mücadele verdiğini, bu coğrafyada birliğin ve beraberliğin bozulması için, ayrılıkçı bir yapı ve birilerine maşalık ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

        ‘HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK’

        Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da 37 yıl önce şehit edilen 8 vatandaşın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirerek, “8 vatandaşımız katledildi. Kundakta bebek olan var, oyuncakla oyun oynaması gereken çocuklar var. Çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin bölge insanımıza zulüm etmek suretiyle PKK terör örgütü tarafından şehit edildiler. Öyle korkak bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz ki; kundaktaki bebekten bile korkacak bir terör örgütünden bahsediyoruz. Şehit ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da Allah’ın iznine kalmayacak. Allah'ın izniyle Nusaybin'imiz geleceğe emin adımlarla koşuyor. Her gün güzellikleri huzuru, barışı konuşuyoruz. Nusaybin'de huzurun barışın, kardeşliğin karşısında kim varsa devlet doğrudan doğruya o odakların daima karşısındadır. Şehitlerimizi anıyoruz. Bunların her biri hem bölge insanımıza hem ülkemize ibretlik olaylardır. Bizler devlet, millet kaynaşmasıyla vatanımızı böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sadece PKK değil bütün terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Mardin'de PKK'lı teröristlerce 37 yıl önce şehit edilen 8 kişi anıldı
        Mardin'de PKK'lı teröristlerce 37 yıl önce şehit edilen 8 kişi anıldı
        Midyat'ta Hıncal Uluç Kütüphanesi açıldı
        Midyat'ta Hıncal Uluç Kütüphanesi açıldı
        Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Gürgah, çalışan hükümlülere eşlik etti
        Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Gürgah, çalışan hükümlülere eşlik etti
        Vinçle taşınan kapı, 14 yaşındaki çocuğun üzerine düştü; o anlar kamerada
        Vinçle taşınan kapı, 14 yaşındaki çocuğun üzerine düştü; o anlar kamerada
        Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı...
        Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı...
        Mardin Valisi Akkoyun, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda kon...
        Mardin Valisi Akkoyun, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda kon...