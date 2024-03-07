Midyat'ta Hıncal Uluç Kütüphanesi açıldı

Midyat ilçesinde gazeteci Hıncal Uluç adına yaptırılan kütüphane hizmete girdi.

Ulucami Mahallesinde evlendirme dairesi olarak bir süre kullanılan ve restore edilen tarihi bina, merhum gazeteci Hıncal Uluç'un isminin verildiği kütüphane ve etüt merkezine dönüştürüldü.

Kütüphanenin açılışına, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve Uluç'un yakınları katıldı.

Kaymakam Özdemir, açılışta, ilçeye bir kütüphane daha kazandırdıklarını belirterek, "Atalarımıza layık bir medeniyeti yeniden yükseltmek, dünyaya adaleti yeniden tesis etmek istiyorsak okuyacağız. İlimde, fende, bilimde öncü olmak istiyorsak yine okuyacağız. Kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şahin, açılışta, gençlere ve çocuklara yönelik çok güzel projelere imza atıklarını söyledi.

Hıncal Uluç'un kitapları ve daktilosunu kütüphaneye bağışlandığını aktaran Şahin, kütüphanenin ilçeye kazandırılmasına emeği geçen Uluç ailesine Midyat halkı adına teşekkür ettiğini kaydetti.

Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.