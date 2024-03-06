Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı (3)

‘İLKÖNCE BİR ÇOCUĞU DÜŞÜYOR’

Kızıltepe ilçesinde Semire Aktürk (33) ile oğlu Havvas Roni Aktürk'ün (5) hayatını kaybettiği, kızı Solin Aktürk'ün (7) ağır yaralandığı olayda, yardıma koşan ilk kişilerden olan İsmet Ketboğa, o anları anlatarak, “Oradan geçerken bir vatandaşın bağırdığını gördük. Hemen olay yerine gittik. Bir bayan iki çocuğuyla yerde. Biz hemen 112’yi aradık. Sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptılar. Ondan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdılar. Kızıltepe çok talihsiz bir olay yaşadı. Çocuklar görme engelliymiş. Galiba ilk önce bir çocuğu düşüyor. Ondan sonra ikinci çocuğu kucağındayken düşüyor. Allah rahmet eylesin” dedi.