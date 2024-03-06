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        Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı (3)

        'İLKÖNCE BİR ÇOCUĞU DÜŞÜYOR'Kızıltepe ilçesinde Semire Aktürk (33) ile oğlu Havvas Roni Aktürk'ün (5) hayatını kaybettiği, kızı Solin Aktürk'ün (7) ağır yaralandığı olayda, yardıma koşan ilk kişilerden olan İsmet Ketboğa, o anları anlatarak, "Oradan geçerken bir vatandaşın bağırdığını gördük.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:29 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:35
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        Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı (3)
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        ‘İLKÖNCE BİR ÇOCUĞU DÜŞÜYOR’

        Kızıltepe ilçesinde Semire Aktürk (33) ile oğlu Havvas Roni Aktürk'ün (5) hayatını kaybettiği, kızı Solin Aktürk'ün (7) ağır yaralandığı olayda, yardıma koşan ilk kişilerden olan İsmet Ketboğa, o anları anlatarak, “Oradan geçerken bir vatandaşın bağırdığını gördük. Hemen olay yerine gittik. Bir bayan iki çocuğuyla yerde. Biz hemen 112’yi aradık. Sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptılar. Ondan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdılar. Kızıltepe çok talihsiz bir olay yaşadı. Çocuklar görme engelliymiş. Galiba ilk önce bir çocuğu düşüyor. Ondan sonra ikinci çocuğu kucağındayken düşüyor. Allah rahmet eylesin” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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