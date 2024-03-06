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        Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı (2)

        VALİAKKOYUN: SORUŞTURMA BİZZAT TARAFIMDAN TAKİP EDİLMEKTEDİRMardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde Semire Aktürk (3) ile oğlu Havvas Roni Aktürk'ün (5) hayatını kaybettiği, kızı Solin Aktürk'ün (7) ağır yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:00
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        Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı (2)
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        VALİAKKOYUN: SORUŞTURMA BİZZAT TARAFIMDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde Semire Aktürk (3) ile oğlu Havvas Roni Aktürk'ün (5) hayatını kaybettiği, kızı Solin Aktürk'ün (7) ağır yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Vali Akkoyun, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü katında ikisi çocuk 3 kişinin düşmesi olayıyla ilgili olarak emniyet müdürlüğü ve sağlık ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. Sağlık ekiplerimizce söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmışlardır. Sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 33 yaşındaki anne S.A. ve 5 yaşındaki oğlu H.R.A. hayatını kaybetmiştir. 7 yaşındaki kızının Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam etmektedir. Yaralı çocuğumuzun durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Bu elim olay sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı çocuğumuza da şifalar diliyorum" dedi.

        İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz da yaptığı açıklamada, Semire Aktürk'ün Kızıltepe Devlet Hastanesi Laboratuvar Teknisyeni olarak görev yaptığını belirterek, "Mesai arkadaşımız Semire Aktürk geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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