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        Seyir halinde alev alan otomobil yandı

        MARDİN'de, seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alıp yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:05
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        Seyir halinde alev alan otomobil yandı
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        MARDİN'de, seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alıp yandı. İtfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücünün, yangın söndürme tüpüyle müdahalesi ise cep telefonuna yansıdı.

        İstasyon Mahallesi Artuklu-Kızıltepe kara yolunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Haşim Ayaz, idaresindeki 47 ADB 088 plakalı otomobille Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünden geçerken, aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü, otomobili sağa çekip, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bu sırada alevler büyüyüp, tüm otomobili sardı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Öte yandan, sürücünün yangına müdahalesi ise cep telefonuna yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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