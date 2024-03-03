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        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Savur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:02 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:28
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Savur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaplan Mahallesi'nin Beşevler mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 UU 920 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

        Ağaçlara çarparak duran otomobilde, İ.D. (68) ve H.D. (70) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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