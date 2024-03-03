Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Savur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Savur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaplan Mahallesi'nin Beşevler mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 UU 920 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Ağaçlara çarparak duran otomobilde, İ.D. (68) ve H.D. (70) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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