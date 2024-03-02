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        Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz (2)

        'KALKINMAYERELDEN BAŞLAR'Mardin'de temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı Abdullah Erin ile seçim koordinasyon merkezinin açılışı için Nusaybin ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:35
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        Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz (2)
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        ‘KALKINMAYERELDEN BAŞLAR’

        Mardin’de temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı Abdullah Erin ile seçim koordinasyon merkezinin açılışı için Nusaybin ilçesine geldi. Bakan Işıkhan, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda birlikte yol yürümenin mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu ifade ederek, “31 Mart yerel seçimleri sıradan bir seçim değildir. Biliyorsunuz 2024 yılı ülkemizin gelecek hedefleri, müreffeh yarınları için çok önemli, adeta bir dönüm noktası diyebiliriz. Biz biliyoruz ki kalkınma yerelden başlar. Daha kendi sorumluluğundaki ilçenin yolunu yapamayan, çöpünü toplayamayan, halka hizmet nedir bilmeyen bir zihniyetin küresel bir hedefi olabilir mi? Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerimiz ne ülkemiz için büyük projeler beklenemez” dedi.

        ‘AK PARTİ BELEDİYECİLİKTE DESTAN YAZDI’

        AK Parti'nin belediyecilikte destan yazdığını ifade eden Bakan Işıkhan, ‘Büyük Türkiye'yi inşa etmeye sokaklarından, mahallelerinden, ilçelerinden başladığını ve bir halk hareketi olduğunu belirterek, “Yaparsa Erdoğan yapar, AK Parti yapar. AK Parti, 'Bakarız' değil 'Yaparız' diyen bir partidir. Biz, zor zamanlar görmüş geçirmiş ama yine de bayrağımızdan, ezanımızdan, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmemiş, her seferinde yeniden ayağa kalkmasını bilen güçlü bir milletiz. Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla, icraatlarla bezeyen belediyecilik ile temel atmama şovları yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını çok iyi biliyoruz. Bugün bütün ülkeler, 'Dünya beşten büyüktür' diyen liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkacak sözleri takip ediyor. Güçlü millet, güçlü devlet şiarıyla başardık. Artık Türkiye olarak 5-10 yıllık değil 100 yıllık hedefler yapıyoruz. Diyoruz ki bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak. Peki, önümüzdeki bu büyük hedefe nasıl ulaşacağız? Öncelikle Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi, özellikle belediyecilikle tanışmamış il ve ilçelerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Mardin, bu coğrafyanın sigortasıdır, Mardin'imizi ve Nusaybin’imizi emin ellere emanet etmemiz gerekiyor. Sefer bizden, zafer Allah'tandır” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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