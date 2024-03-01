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        Bakan Işıkhan, Mardin'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerimiz ne ülkemiz için büyük projeler beklenemez." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:03
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        Bakan Işıkhan, Mardin'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerimiz ne ülkemiz için büyük projeler beklenemez." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak kente gelen Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ile Valiliğe ziyarette bulundu.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, Vali Tuncay Akkoyun'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra partisinin merkez Artuklu ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Işıkhan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda birlikte yol yürümenin mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu söyledi.

        Yeni bir demokrasi sınavının daha arifesinde olduklarını anlatan Işıkhan, şöyle konuştu:

        "31 Mart yerel seçimleri sıradan bir seçim değildir. Biliyorsunuz 2024 yılı ülkemizin gelecek hedefleri, müreffeh yarınları için çok önemli, adeta bir dönüm noktası diyebiliriz. Biz biliyoruz ki kalkınma yerelden başlar. Daha kendi sorumluluğundaki ilçenin yolunu yapamayan, çöpünü toplayamayan, halka hizmet nedir bilmeyen bir zihniyetin küresel bir hedefi olabilir mi? Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerimiz ne ülkemiz için büyük projeler beklenemez."

        - "Yaparsa Erdoğan yapar, AK Parti yapar"

        AK Parti'nin belediyecilik tarihinde destan yazdığını kaydeden Işıkhan, büyük Türkiye'yi inşa etmeye sokaklarından, mahallelerinden, ilçelerinden başladığını ve bir halk hareketi olduğunu belirtti.

        AK Parti'nin bahaneleri değil projeleri olan bir millet partisi olduğunu ifade eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yaparsa Erdoğan yapar, AK Parti yapar. 'Bakarız' değil 'Yaparız' diyen bir partidir. Biz, zor zamanlar görmüş geçirmiş ama yine de bayrağımızdan, ezanımızdan, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmemiş, her seferinde yeniden ayağa kalkmasını bilen güçlü bir milletiz. Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla, icraatlarla bezeyen belediyecilik ile temel atmama şovları yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını çok iyi biliyoruz."

        - "Güçlü millet, güçlü devlet şiarıyla başardık"

        Türkiye'de AK Parti iktidarı ile 21 yılda önemli çalışmaların yapıldığını dile getiren Işıkhan, bugün dünyanın Türkiye'nin SİHA'larını, uçaklarını, arabalarını, uzaya gönderdikleri ilk astronotunu ve KAAN'ını konuştuğunu anlattı.

        "Bugün bütün ülkeler, 'Dünya beşten büyüktür.' diyen liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkacak sözleri takip ediyor. Güçlü millet, güçlü devlet şiarıyla başardık. Artık Türkiye olarak 5-10 yıllık değil 100 yıllık hedefler yapıyoruz. Diyoruz ki bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Peki, önümüzdeki bu büyük hedefe nasıl ulaşacağız? Öncelikle Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi, özellikle belediyecilikle tanışmamış il ve ilçelerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacağız." ifadelerini kullanan Işıkhan, Mardin'i de yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını kaydetti.

        Yerel seçimlerin ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Işıkhan, "Mardin, bu coğrafyanın sigortasıdır, Mardin'imizi emin ellere emanet etmemiz gerekiyor. Sefer bizden, zafer Allah'tandır." dedi.

        Programda AK Parti İl Başkanı Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin, Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Işıkhan ve davetliler, Artuklu Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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