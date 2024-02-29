Mardin'de ortaokul ve liselere yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde 32 bin 293 öğrenciye yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, öğrencilerin sınava hazırlık sürecini desteklemek, başarı derecesini yükseltmek, daha iyi üniversite ve bölümlerde öğrenim görmelerini sağlamak adına ortaokul ve lise öğrencileri için deneme sınavı gerçekleştirmeye devam ediyor.

Mardin genelinde eş zamanlı olarak ikincisi düzenlenen deneme sınavı, 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilk oturum olan TYT şeklinde yapıldı.

10 ilçede düzenlenen sınava, toplam 32 bin 293 öğrenci katıldı.