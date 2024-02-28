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        Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

        Artuklu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede, Mardin Küçük Sanayi Sitesindeki esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:08
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        Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti
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        Artuklu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede, Mardin Küçük Sanayi Sitesindeki esnafla bir araya geldi.

        Başkan Tatlıdede, AK Parti İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ve teşkilat mensuplarıyla Mardin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Bülent Bilben ve yönetimini ziyaret etti.

        Daha sonra esnafı ziyaret eden Tatlıdede, sorun ve taleplerini dinledi.

        Tatlıdede, esnaf ziyaretinde bulunarak sorun ve taleplerini sahada dinlediğini belirterek, esnafa ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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