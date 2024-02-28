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        Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtaran öğretmen: Herkes ilk yardım eğitimi almalı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde derste nefes borusuna madeni para kaçan ilkokul öğrencisi Atiye Özgün'ü (10), Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen Ferhat Erol (35), herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyledi. Atiye Özgün ise hayatını kurtaran öğretmenine teşekkür etti.Kızıltepe ilçesindeki Selahattin Eyyubi İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Atiye Ö.nün, derste ağzına koyduğu madeni para, nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmeni, Atiye ile sınıftan çıkarak diğer öğretmenlerden yardım istedi. Yardıma gelen öğretmenlerden Ferhat Erol, Heimlich manevrası uygulayarak, madeni parayı çıkarttı, öğrencinin rahat nefes almasını sağladı. Erol, olayın ardından şoka giren Atiye Ö.'ye sarılarak teselli etti. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. 'ALDIĞIM EĞİTİMLERLE HEİMLİCH MANEVRASINI UYGULADIM'O anları DHA'ya anlatan Ferhat öğretmen, öğrencinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Öğretmen Erol, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini ifade ederek, "Dün öğle saatlerinde hocamızın yardım çığlığını duyar duymaz koridora çıktım ve öğrencimizin boğazına kaçan cismi çıkartmak için öğretmen arkadaşlarımızın uğraştığını gördüm. Öğrencimizin yüzünden durumun çok vahim olduğunu gördüm. Hemen aklıma Heimlich manevrası geldi. Aldığım eğitimlerle Heimlich manevrası uygulamaya başladım ve boğazından madeni para çıktı. Öğrencimiz rahat nefes aldı ama şoka girmişti. Ben de ona sakinleştirmek için sarıldım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. Bu yüzden bütün okullarda, kamu kurum ve kuruluşlardaki personellere Heimlich manevrası gibi ilk yardım eğitimlerinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrencimizin hayatını kurtardığım için çok mutluyum" dedi.Ağzına koyduğu madeni paranın boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını belirten Atiye Özgün ise hayatını kurtaran öğretmenine teşekkür etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:20
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        Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtaran öğretmen: Herkes ilk yardım eğitimi almalı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde derste nefes borusuna madeni para kaçan ilkokul öğrencisi Atiye Özgün’ü (10), Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen Ferhat Erol (35), herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyledi. Atiye Özgün ise hayatını kurtaran öğretmenine teşekkür etti.Kızıltepe ilçesindeki Selahattin Eyyubi İlkokulu’nda 3’üncü sınıf öğrencisi Atiye Ö.nün, derste ağzına koyduğu madeni para, nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmeni, Atiye ile sınıftan çıkarak diğer öğretmenlerden yardım istedi. Yardıma gelen öğretmenlerden Ferhat Erol, Heimlich manevrası uygulayarak, madeni parayı çıkarttı, öğrencinin rahat nefes almasını sağladı. Erol, olayın ardından şoka giren Atiye Ö.’ye sarılarak teselli etti. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. ‘ALDIĞIM EĞİTİMLERLE HEİMLİCH MANEVRASINI UYGULADIM’O anları DHA’ya anlatan Ferhat öğretmen, öğrencinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Öğretmen Erol, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini ifade ederek, “Dün öğle saatlerinde hocamızın yardım çığlığını duyar duymaz koridora çıktım ve öğrencimizin boğazına kaçan cismi çıkartmak için öğretmen arkadaşlarımızın uğraştığını gördüm. Öğrencimizin yüzünden durumun çok vahim olduğunu gördüm. Hemen aklıma Heimlich manevrası geldi. Aldığım eğitimlerle Heimlich manevrası uygulamaya başladım ve boğazından madeni para çıktı. Öğrencimiz rahat nefes aldı ama şoka girmişti. Ben de ona sakinleştirmek için sarıldım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. Bu yüzden bütün okullarda, kamu kurum ve kuruluşlardaki personellere Heimlich manevrası gibi ilk yardım eğitimlerinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrencimizin hayatını kurtardığım için çok mutluyum” dedi.Ağzına koyduğu madeni paranın boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını belirten Atiye Özgün ise hayatını kurtaran öğretmenine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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