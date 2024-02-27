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        Mardin'de 'Gazze İçin Ben de Oradayım' konseri

        MARDİN'de, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına yardım amacıyla 'Gazze İçin Ben de Oradayım' konseri düzenlendi. Mardin Dinler ve Diller Korosu'nun, 4 dilde 'Yaşasın Filistin' ezgisi seslendirmesi büyük beğeni toplarken, gecede elde edilen gelir Ramazan ayında gıda kolisi olarak Gazze'ye gönderilecek. Sanat Hayattır Derneği tarafından Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 'Gazze İçin Ben de Oradayım' konserine çok sayıda sanatçı katıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin sunuculuğunu Fulya Öztürk yaparken, gecede Yavuz Bingöl, Alim Qasımov, Ömer Karaoğlu ve Sinan Akçıl sahne aldı. Mardin Dinler ve Diller Korosu'nun, 4 dilde 'Yaşasın Filistin' ezgisi seslendirmesi büyük beğeni topladı. Gecede elde edilen gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Ramazan ayında gıda kolisi olarak Gazze'ye gönderilecek. 'HOLLANDA, ALMANYA VE BELÇİKA SALON VERMEDİ'Gecenin açılışında sahneye çıkan sanatçı Yavuz Bingöl, İstanbul'dan sonra ikinci programı Mardin'de düzenlediklerini söyledi. Aynı programı Avrupa'da da düzenlemek istediklerini, ancak Gazze adını duyanların izin vermediklerini belirten Bingöl, şöyle dedi: "İstanbul'dan sonra Avrupa'nın 3 ülkesinde konser yapmaya çalıştık. Ama maalesef ki, Hollanda, Almanya ve Belçika, Gazze adını duyunca bize salon vermedi. Bu yüzden oralarda yapamadık. Lafa gelince de insan hakları savunucu ve demokrat kesilirler. Mardin'de yapıyoruz, Mardin çok özel bir kent. Yüzyıllardır 4 dinin bir arada kardeşçe yaşadığı bir ilimiz. Bu yüzden sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum."'FİLİSTİN TOPRAKLARINDA BÜYÜK BİR KATLİAM YAŞANIYOR'Geceye katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında büyük bir katliam yaşanıyor. Bu katliamın yanında insani yardımların ulaştırılması da engelleniyor. Bu insanlık suçudur. Salgın hastalıkların ve açlığın bir silah olarak kullanıldığı zalim bir zihniyeti görüyoruz, Filistin topraklarında. Bizler tarihimizden, kültürümüzden aldığımız ilhamla ve ecdadımızdan aldığımız mirasla her zaman için üzerinde yaşadığımız topraklarda merhametin, kardeşliğin, barışın ve kardeşliğin egemen olmasını ifade ediyoruz" dedi. Program, Vali Akkoyun'un sanatçılara çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:12 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:15
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        Mardin'de 'Gazze İçin Ben de Oradayım' konseri
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        MARDİN’de, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına yardım amacıyla 'Gazze İçin Ben de Oradayım' konseri düzenlendi. Mardin Dinler ve Diller Korosu’nun, 4 dilde ‘Yaşasın Filistin’ ezgisi seslendirmesi büyük beğeni toplarken, gecede elde edilen gelir Ramazan ayında gıda kolisi olarak Gazze’ye gönderilecek. Sanat Hayattır Derneği tarafından Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 'Gazze İçin Ben de Oradayım' konserine çok sayıda sanatçı katıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin sunuculuğunu Fulya Öztürk yaparken, gecede Yavuz Bingöl, Alim Qasımov, Ömer Karaoğlu ve Sinan Akçıl sahne aldı. Mardin Dinler ve Diller Korosu’nun, 4 dilde ‘Yaşasın Filistin’ ezgisi seslendirmesi büyük beğeni topladı. Gecede elde edilen gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Ramazan ayında gıda kolisi olarak Gazze'ye gönderilecek. ‘HOLLANDA, ALMANYA VE BELÇİKA SALON VERMEDİ’Gecenin açılışında sahneye çıkan sanatçı Yavuz Bingöl, İstanbul’dan sonra ikinci programı Mardin’de düzenlediklerini söyledi. Aynı programı Avrupa’da da düzenlemek istediklerini, ancak Gazze adını duyanların izin vermediklerini belirten Bingöl, şöyle dedi: “İstanbul’dan sonra Avrupa’nın 3 ülkesinde konser yapmaya çalıştık. Ama maalesef ki, Hollanda, Almanya ve Belçika, Gazze adını duyunca bize salon vermedi. Bu yüzden oralarda yapamadık. Lafa gelince de insan hakları savunucu ve demokrat kesilirler. Mardin’de yapıyoruz, Mardin çok özel bir kent. Yüzyıllardır 4 dinin bir arada kardeşçe yaşadığı bir ilimiz. Bu yüzden sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum.”‘FİLİSTİN TOPRAKLARINDA BÜYÜK BİR KATLİAM YAŞANIYOR’Geceye katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında büyük bir katliam yaşanıyor. Bu katliamın yanında insani yardımların ulaştırılması da engelleniyor. Bu insanlık suçudur. Salgın hastalıkların ve açlığın bir silah olarak kullanıldığı zalim bir zihniyeti görüyoruz, Filistin topraklarında. Bizler tarihimizden, kültürümüzden aldığımız ilhamla ve ecdadımızdan aldığımız mirasla her zaman için üzerinde yaşadığımız topraklarda merhametin, kardeşliğin, barışın ve kardeşliğin egemen olmasını ifade ediyoruz” dedi. Program, Vali Akkoyun’un sanatçılara çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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