Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mardin'de halk buluşmalarına katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mardin'in Mazıdağı ve Ömerli ilçelerinde düzenlediği halk buluşmalarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mardin'de halk buluşmalarına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mardin'in Mazıdağı ve Ömerli ilçelerinde düzenlediği halk buluşmalarına katıldı.

        Derik ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yapan Bakırhan, Mazıdağı ilçesinde Çarşı Meydanı'nda gerçekleştirilen halk buluşmasında, seçim çalışmaları kapsamında açılışlar yaptıklarını, halk ile bir araya geldiklerini söyledi.

        Bölgede büyük ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Bakırhan, 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kaldığını belirtti.

        Bakırhan, "Bizim davamız kimin aday olduğundan çok çok daha büyüktür. Çocuklarımız, geleceğimiz, dilimiz, kültürümüz, eşit, adil ve şeffaf bir belediyecilik hizmeti için her biriniz bizim adayımızsınız. 31 Mart'ta Mazıdağı'ndan çok iyi bir sonuç bekliyoruz." dedi.

        Daha sonra Ömerli ilçesine geçen Bakırhan, ilçe girişinde düzenlenen halk buluşmasında, parti olarak 40 yıldır demokratik ve şeffaf bir belediyecilik hizmeti sunduklarını belirterek, büyükşehir ve ilçe adaylarının da aynı anlayışı taşıdığını aktardı.

        Bakırhan, "Söz veriyoruz, Ömerli'yi hak ettiği yere taşıyacağız. Ömerli'den vereceğiniz müjdeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        G.Saray'dan flaş paylaşım! TFF ve F.Bahçe...
        G.Saray'dan flaş paylaşım! TFF ve F.Bahçe...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama

        Benzer Haberler

        Nişasta fabrikasında elini helezon makinesine kaptıran işçi yaralandı
        Nişasta fabrikasında elini helezon makinesine kaptıran işçi yaralandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı
        Midyat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol
        Midyat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol
        Mardinsporlu eski futbolcu Metin Can Yücesoy, sahada kalbine yenik düştü
        Mardinsporlu eski futbolcu Metin Can Yücesoy, sahada kalbine yenik düştü
        Mardin 1969 Spor - Malatya Arguvan Spor:1-1
        Mardin 1969 Spor - Malatya Arguvan Spor:1-1