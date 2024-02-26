Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, 36 kilo 300 gram sıvı metamfetamin, 34 kilo 113 gram metamfetamin, 28 kilogram kimyasal madde, 63 gram esrar, 29 uyuşturucu nitelikte hap, 4 gram eroin ve 6 sentetik ecza ele geçirildi, 39 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 19-25 Şubat'ta uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

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