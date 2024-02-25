Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardinsporlu eski futbolcu Metin Can Yücesoy, sahada kalbine yenik düştü

        MARDİNSPOR'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy (59), eski takım arkadaşları ile maç yaptığı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.  Kızıltepespor'un TFF 3. Lig'de oynadığı dönemde başarılı futbolu ile Mardinspor'a transfer olan ve burada da başarılı maçlar ile adından söz ettiren Metin Can Yücesoy, akşam saatlerinde Kızıltepe Şehir Stadı'nda, eski futbolcu arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaşarak yığıldı. Takım arkadaşları Yücesoy'a müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yücesoy'u Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yücesoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yücesoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Metin Can Yücesoy'un ani ölümü, Mardin futbol camiası başta olmak üzere ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:27 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardinsporlu eski futbolcu Metin Can Yücesoy, sahada kalbine yenik düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİNSPOR'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy (59), eski takım arkadaşları ile maç yaptığı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.  Kızıltepespor’un TFF 3. Lig’de oynadığı dönemde başarılı futbolu ile Mardinspor’a transfer olan ve burada da başarılı maçlar ile adından söz ettiren Metin Can Yücesoy, akşam saatlerinde Kızıltepe Şehir Stadı’nda, eski futbolcu arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaşarak yığıldı. Takım arkadaşları Yücesoy’a müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yücesoy’u Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yücesoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yücesoy’un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Metin Can Yücesoy’un ani ölümü, Mardin futbol camiası başta olmak üzere ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor - Malatya Arguvan Spor:1-1
        Mardin 1969 Spor - Malatya Arguvan Spor:1-1
        AK Parti'nin Midyat'taki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı
        AK Parti'nin Midyat'taki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı
        Mardin'de araziyi istiflenmiş sulama boruları ateşe verildi; 5 milyon TL'li...
        Mardin'de araziyi istiflenmiş sulama boruları ateşe verildi; 5 milyon TL'li...
        Mardin'de 55 tarım aracı sürücüsüne eğitim verildi
        Mardin'de 55 tarım aracı sürücüsüne eğitim verildi
        Mardin Valisi Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına katıld...
        Mardin Valisi Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına katıld...
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Mardin'de seçim koordinasyon merkezinin açılışı...
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Mardin'de seçim koordinasyon merkezinin açılışı...