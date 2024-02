Mardinsporlu eski futbolcu Metin Can Yücesoy, sahada kalbine yenik düştü MARDİNSPOR'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy (59), eski takım arkadaşları ile maç yaptığı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kızıltepespor'un TFF 3. Lig'de oynadığı dönemde başarılı futbolu ile Mardinspor'a transfer olan ve burada da başarılı maçlar ile adından söz ettiren Metin Can Yücesoy, akşam saatlerinde Kızıltepe Şehir Stadı'nda, eski futbolcu arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaşarak yığıldı. Takım arkadaşları Yücesoy'a müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yücesoy'u Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yücesoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yücesoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Metin Can Yücesoy'un ani ölümü, Mardin futbol camiası başta olmak üzere ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Giriş: 25.02.2024 - 20:27 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:30

