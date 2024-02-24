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        Mardin'de 55 tarım aracı sürücüsüne eğitim verildi

        Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Reflektör Tak Görünür Ol Projesi kapsamında tarım aracı sürücülerine eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:45
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        Mardin'de 55 tarım aracı sürücüsüne eğitim verildi
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        Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Reflektör Tak Görünür Ol Projesi kapsamında tarım aracı sürücülerine eğitim verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler Kızıltepe İlçesi Bozhöyük Mahallesi'nde tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının azaltılması amacıyla 55 tarım aracı sürücüsüne eğitim verdi.

        Proje kapsamında Valilik tarafından temin edilen üçgen reflektörler, jandarma trafik ekipleri tarafından eğitime katılan sürücülerin traktör römorklarına takıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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