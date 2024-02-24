Mardin'de 55 tarım aracı sürücüsüne eğitim verildi

Proje kapsamında Valilik tarafından temin edilen üçgen reflektörler, jandarma trafik ekipleri tarafından eğitime katılan sürücülerin traktör römorklarına takıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler Kızıltepe İlçesi Bozhöyük Mahallesi'nde tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının azaltılması amacıyla 55 tarım aracı sürücüsüne eğitim verdi.

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