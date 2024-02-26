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        Midyat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol

        Midyat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:21
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        Midyat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol
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        Midyat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı.

        Midyat Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli tarafından ek protokol imzalandı.

        Şahin, yaptığı açıklamada, çalışanların 2019'dan 2024'e kadar belediyenin yaptığı bütün hizmetlerde emeklerinin çok olduğunu ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

        Belediye bünyesindeki şirkette çalışan 182 kadrolu işçinin maaşlarına iyileştirme yaptıklarını ifade eden Şahin, "Hem hükümetimiz hem belediye olarak hep yanınızda olduk, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de inşallah yine sizlerle beraber aynı şevk ve heyecanla Midyat'ı daha yükseklere taşıma arzusundayız." dedi.

        Adıbelli de ek protokolü büyük bir sevinçle karşıladıklarını, Başkan Şahin ve yönetimine teşekkür ettiklerini belirterek, protokolün çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

        Hizmet İş Midyat Temsilcisi Atilla Aslan ise protokolden memnuniyetlerini ifade ederek, bu ek zam için Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür etti.

        İmzalanan protokolden dolayı memnuniyet duyan çalışanlar halay çektiler, Belediye Başkanı Veysi Şahin'e çiçek takdim ettiler.

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