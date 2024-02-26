Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 41 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Şubat'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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