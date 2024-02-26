Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Şubat'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 41 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
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