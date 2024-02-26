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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:26
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Şubat'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 41 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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