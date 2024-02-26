Nişasta fabrikasında elini helezon makinesine kaptıran işçi yaralandı
MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki nişasta fabrikasında çalışan Halil B. (25), sağ elini helezon makinesine kaptırdı. Yaralanan işçi hastanede tedaviye alındı.Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi A Kapısı'nda bulunan bir nişasta fabrikasında meydana geldi. Halil B. (25), sağ elini çalıştığı helezon makinesine kaptırdı. Acı içinde kıvranan işçi, arkadaşlarından yardım istedi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Halil B.'nin elini sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri de olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Halil B.'yi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Halil B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak parmaklarının ezildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki nişasta fabrikasında çalışan Halil B. (25), sağ elini helezon makinesine kaptırdı. Yaralanan işçi hastanede tedaviye alındı.Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi A Kapısı'nda bulunan bir nişasta fabrikasında meydana geldi. Halil B. (25), sağ elini çalıştığı helezon makinesine kaptırdı. Acı içinde kıvranan işçi, arkadaşlarından yardım istedi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Halil B.'nin elini sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri de olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Halil B.’yi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Halil B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak parmaklarının ezildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.