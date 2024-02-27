Mardin'de boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı

İlk yardım bilgisi olan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

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