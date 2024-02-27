Mardin'de boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
Selahaddin Eyyübi İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, meslektaşlarından yardım istedi.
İlk yardım bilgisi olan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.