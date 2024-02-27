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        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin, Kızıltepe'de esnafı ziyaret etti

        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:35
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        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin, Kızıltepe'de esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti.

        Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Erin, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Kızıltepe Belediye Başkan adayı Ali Ertaş ve beraberindeki partililerle Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezinde esnaf ile görüştü.

        Başkan Mehmet Şerif Öter ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Erin ve beraberindekiler, esnafa hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu.

        Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erin ve beraberindekilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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