Mardin'de trafik denetimi yapıldı

Denetimlerde 233 araç ile sürücü bilgileri kontrol edildi. 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-24 Şubat'ta 2 farklı noktada trafik denetimi yaptı.

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