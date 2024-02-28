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        Mardin'de trafik denetimi yapıldı

        Mardin'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:37
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        Mardin'de trafik denetimi yapıldı
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        Mardin'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-24 Şubat'ta 2 farklı noktada trafik denetimi yaptı.

        Denetimlerde 233 araç ile sürücü bilgileri kontrol edildi. 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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