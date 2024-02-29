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        Mardin 1. Kitap Fuarı sona erdi

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mardin 1. Kitap Fuarı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:45
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        Mardin 1. Kitap Fuarı sona erdi
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mardin 1. Kitap Fuarı sona erdi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dinlerin ve dillerin asırlardır bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı Mezopotamya'nın incisi, taşların ilmek ilmek işlendiği, dar sokakların geçmişi geleceğe fısıldadığı, kültür, sanat ve gastronomi şehri Mardin'de, ilk defa bir kitap fuarı düzenlendi.

        Artuklu Fuar Alanında 19-28 Şubat'ta düzenlenen fuarda, çocuk, öğrenci, genç ve yaşlı olmak üzere on binlerce kişi 70 yayınevinin standında yer alan 200 bin kitabı inceleme ve satın alma fırsatı buldu.

        Vatandaşlar, alanında tanınmış yazar, şair, sunucu, psikolog, toplum bilimci ve gazetecilerin yer aldığı onlarca şahsiyet ile söyleşi ve imza günü dolayısıyla bir araya gelme fırsatı yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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