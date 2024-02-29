Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mardin 1. Kitap Fuarı sona erdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dinlerin ve dillerin asırlardır bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı Mezopotamya'nın incisi, taşların ilmek ilmek işlendiği, dar sokakların geçmişi geleceğe fısıldadığı, kültür, sanat ve gastronomi şehri Mardin'de, ilk defa bir kitap fuarı düzenlendi.

Artuklu Fuar Alanında 19-28 Şubat'ta düzenlenen fuarda, çocuk, öğrenci, genç ve yaşlı olmak üzere on binlerce kişi 70 yayınevinin standında yer alan 200 bin kitabı inceleme ve satın alma fırsatı buldu.

Vatandaşlar, alanında tanınmış yazar, şair, sunucu, psikolog, toplum bilimci ve gazetecilerin yer aldığı onlarca şahsiyet ile söyleşi ve imza günü dolayısıyla bir araya gelme fırsatı yakaladı.