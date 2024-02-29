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        MARSU, kesintisiz içme suyu için çalışmalarını sürdürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Artuklu ilçesinde daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:45
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        MARSU, kesintisiz içme suyu için çalışmalarını sürdürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Artuklu ilçesinde daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere içme suyu ulaştırmak amacıyla yatırımlarını sürdüren MARSU, artan nüfus ve gelecek planına bağlı olarak su sorununun tamamen çözüme kavuşturulması için yoğun çaba sarf ediyor.

        Şehrin artan içme suyu talebinin karşılanması hedefleri doğrultusunda yeni su kaynaklarını kazandırmak için sondaj çalışmalarına devam eden MARSU, bu kapsamda Artuklu'nun Nur ve Yalım mahallelerinde yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılamak maksadıyla yeni sondaj kuyusu açma çalışmalarına başladı.

        MARSU, 2023 yılında kentin farklı noktalarında açılan 15 sondaj kuyusu ile su teminini sağladı ve 2024 yılında da ihtiyaç duyulan yerleşim alanlarına yönelik sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

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