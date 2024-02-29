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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:53
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında uyuşturucu madde satıldığı belirlenen bir evde arama yapıldı.

        Operasyonda bir miktar eroin ele geçirilirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 3 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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