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        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, projelerini tanıttı

        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, seçilmesi halinde ilçede hayata geçireceği hizmetleri tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:48
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        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, projelerini tanıttı
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        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, seçilmesi halinde ilçede hayata geçireceği hizmetleri tanıttı.

        Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda konuşan Şahin, 5 yılda ilçede sunduğu hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

        Şahin daha sonra uygulamak istediği 82 projeyi tanıttı.

        "En büyük hayalim Midyat'ı il yapmaktır." diyen Şahin, seçimde destek istediğini belirtti.

        Şahin, "31 Mart'ta sandığa giderken bir an düşünelim. Adayları göz önünde bulunduralım. 'Kim bize hizmet edebilir, kimin projesi var, geçmişte ne yaptı, gelecekte ne yapacak?' diye düşünelim. Çocuklarınızın geleceği için bunu düşünün." dedi.

        Programda, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da birer konuşma yaptı.

        Programa, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altundağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 22. Dönem Mardin milletvekilleri Nihat Eri ve Muharrem Doğan, MHP Midyat İlçe Başkanı Abdulkadir Akyol, Midyat Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, Midyat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hekim Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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