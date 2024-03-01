Alman kadın evlenmek için geldiği Mardin'de Müslüman oldu

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Mardinli Kadir Doğan ile müftülüğe başvuran Strupp için "ihtida töreni" düzenlendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelin olmak için gelen Alman Natalie Strupp, İslam'ı seçti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.