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        Almanya'da kaybolduktan 25 gün sonra cesedi bulunan Hogır'ın, cinayet şüphesiyle mezarı açıldı

        ALMANYA'da mülteci kampındayken kaybolan, 25 gün sonra cansız bedeni ağaçta asılı halde bulunan ve memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedilen Hogır Alay'ın (25) mezarı, cinayet şüphesiyle açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 20:08 Güncelleme: 29.02.2024 - 20:10
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        Almanya'da kaybolduktan 25 gün sonra cesedi bulunan Hogır'ın, cinayet şüphesiyle mezarı açıldı
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        ALMANYA’da mülteci kampındayken kaybolan, 25 gün sonra cansız bedeni ağaçta asılı halde bulunan ve memleketi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde defnedilen Hogır Alay’ın (25) mezarı, cinayet şüphesiyle açıldı. Alay’ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle belli olacak.Kızıltepe ilçesinden eşi ile birlikte gittiği Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti'ne bağlı Kusel şehrindeki mülteci kampında kalan Hogır Alay, 11 Ekim 2023’te kayboldu. Alay’ın cansız bedeni, 4 Kasım’da mülteci kampının yakınlarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu. Eşi cenazeyi alarak Türkiye’ye getirdi. Alay’ın cenazesi, Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Durumdan şüphelenen ailesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, öldürülme şüphesi üzerine, yeniden otopsi yapılmasını istedi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, Alay’ın mezarının açılması için karar verildi. Mezardan çıkartılan cenaze, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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