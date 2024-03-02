Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 36,43 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında Midyat'ta bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ekipler arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

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