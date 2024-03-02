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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:24
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında Midyat'ta bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ekipler arama yaptı.

        Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 36,43 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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