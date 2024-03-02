Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü Alanya'da 32 madalya kazandı

toplam 9 altın, 13 gümüş ve 10 bronzla yarışmadan dönen sporcular, Kurum Müdürü Ufuk Çete'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Muay-Thai Federasyonu tarafından Alanya’da gerçekleştirilen Türkiye Ju-Jitsu şampiyonasına Mardin'den katılan Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü sporcuları 32 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

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