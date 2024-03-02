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        Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü Alanya'da 32 madalya kazandı

        Türkiye Muay-Thai Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Ju-Jitsu şampiyonasına Mardin'den katılan Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü sporcuları 32 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:57
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        Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü Alanya'da 32 madalya kazandı
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        Türkiye Muay-Thai Federasyonu tarafından Alanya’da gerçekleştirilen Türkiye Ju-Jitsu şampiyonasına Mardin'den katılan Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü sporcuları 32 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

        26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilen şampiyonaya farklı yaş, siklet ve kategoriden 15 sporcu katıldı.

        toplam 9 altın, 13 gümüş ve 10 bronzla yarışmadan dönen sporcular, Kurum Müdürü Ufuk Çete'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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