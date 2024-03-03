Mardin'de soba zehirlenmesi; aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde meydana geldi. B.T.(59), A.T. (36), M.T. (34), F.T. (33), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde diğer aile üyelerinin fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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