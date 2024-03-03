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        Mardin'de soba zehirlenmesi; aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:10
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        Mardin'de soba zehirlenmesi; aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde meydana geldi. B.T.(59), A.T. (36), M.T. (34), F.T. (33), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde diğer aile üyelerinin fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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