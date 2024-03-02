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        Mardin'de tırın motosiklete çarptığı kazada bir kişi öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 21:40 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:40
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        Mardin'de tırın motosiklete çarptığı kazada bir kişi öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AGB 862 plakalı tır, bedensel engelli Mazlum Aydemir'in (27), kullandığı üç tekerlekli motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Aydemir'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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