Mardin'de tırın motosiklete çarptığı kazada bir kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AGB 862 plakalı tır, bedensel engelli Mazlum Aydemir'in (27), kullandığı üç tekerlekli motosiklete çarptı.

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