Mardin'de hastane inşaat bölgesinde istinat duvarı çöktü: 2 yaralı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaat bölgesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. Yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaat alanında istinat duvarının çökmesi sonucu taş ustaları Mehmet Ç. (22) ve Ferhat Y. (24), göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Taş yığını altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.