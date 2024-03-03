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        Mardin'de hastane inşaat bölgesinde istinat duvarı çöktü: 2 yaralı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaat bölgesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 03.03.2024 - 20:55
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        Mardin'de hastane inşaat bölgesinde istinat duvarı çöktü: 2 yaralı
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaat bölgesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. Yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaat alanında istinat duvarının çökmesi sonucu taş ustaları Mehmet Ç. (22) ve Ferhat Y. (24), göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Taş yığını altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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