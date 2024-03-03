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        Mardin'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

        Mardin'de, istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:18 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:38
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        Mardin'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
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        Mardin'de, istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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