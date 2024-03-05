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        Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekiplerince otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemerinin önemli hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:44
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        Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde emniyet kemerinin önemi anlatıldı
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        Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekiplerince otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemerinin önemli hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Vali Tuncay Akkoyun'un talimatıyla trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimler sıkılaştırıldı.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terminalde denetim ve bilgilendirme yaptı.

        Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunarak, emniyet kemerinin önemi hakkında broşür dağıttı.

        Ekipler, trafik kurallarını hatırlatarak, şoförlerden de daha dikkatli olmalarını istedi.

        Terminalde, yolculara, sürücülere ve firma çalışanlarına sinevizyon eşliğinde de bilgi verildi.

        Mardin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Salih Kürkçü, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ile trafik kazalarından kaynaklı can kaybı ve yaralanmaların yüzde 50 düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Bu kapsamda otobüslerin karıştığı kazalarda can kayıplarını azaltmak için yolcuların emniyet kemeri kullanımını artırmaya yönelik 7 Şubat'tan itibaren tüm ülke genelinde bilgilendirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü ifade eden Kürkçü, "Emniyet kemeri kullanmak olası trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 65 önlemekte. Çünkü emniyet kemeri olası bir kaza anında sizleri koltuğa bağlar, araç içi savrulmanızı, araç dışına fırlamanızı ve araç ile zemin arasına sıkışmanızı önleyerek sizin hayatta kalmanızı ve sevdiklerinize güvenle kavuşmanızı sağlar." dedi.

        Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Trafik Şube müdürleri, otobüs firmalarının yetkilileri ve otobüs şoförlerinin katılımıyla bir toplantı da yapıldığını ifade eden Kürkçü, toplantıda, denetimlerdeki amacın ceza yazmak değil, vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak olduğunun vurgulandığını aktardı.

        Kürkçü, bu kapsamda Mardin Trafik Şube Müdürlüğü olarak Mardin'de otogardan sefere çıkan tüm otobüslerde bilgilendirme faaliyeti yürüttüklerini anlatarak, "Yine tüm otobüslerde koltuk sayısınca emniyet kemerinin önemini anlatan güvenli seyahat kartı bastırarak dağıtımını yaptık. Buradan ricamız yolcularımızın bu kartları okumaları ve bilgi sahibi olmalarıdır. Vatandaşlarımızdan ricamız yolculuk esnasında emniyet kemerlerini takmaları ve seyahat boyunca çıkarmamalarıdır. Emniyet kemerini takalım, hayatta kalalım ve sevdiklerimize güvenle ulaşalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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